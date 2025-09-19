МИД России: никакой «миссии» МАГАТЭ на ЗАЭС нет

Никакой «миссии» МАГАТЭ на ЗАЭС нет, заявили в МИД России на фоне принятия резолюции «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

«Никакой «миссии» МАГАТЭ на ЗАЭС нет. Группа сотрудников секретариата агентства находится на станции по приглашению нашей страны. Основной их задачей является фиксация провокаций Киева в отношении станции и прилегающих к ней объектов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что представители агентства получают доступ к объектам станции, на которые их считает возможным и полезным пригласить Россия.

Также в МИД назвали антироссийской принятую на сессии МАГАТЭ резолюцию о безопасности.