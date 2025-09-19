Страны Европы делают все возможное для наращивания конфронтации, что мешает мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«С другой стороны, есть киевский режим, есть европейские страны, которые делают все возможное, чтобы дальше идти по пути конфронтации, накручивания напряженности», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, такие действия не только не помогают выйти на путь мирного урегулирования конфликта, но и фактически создают препятствия для любых переговорных инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что лидер США Дональд Трамп продолжает прилагать усилия для урегулирования конфликта на Украине, поэтому его эмоциональность вполне понятна.