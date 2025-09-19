Путин рассказал, когда вспоминают об оборонке

Об «оборонке» вспоминают, как и о врачах — в тяжелые времена. Об этом в ходе общения с работниками «Мотовилихинских заводов» в Перми заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что «события, связанные с СВО, пройдут». При этом, по словам президента РФ, востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится. Он отметил, что ВС РФ будут «современными, компактными и мощными».

«Мы об оборонке вспоминаем, как о врачах. О врачах, когда заболеваем. Об оборонке тоже. Когда тяжелые времена наступают, сразу вспоминают: "А где наша оборонка, которой мы все время гордились?". И гордились не напрасно», — сказал Путин.

Также президент РФ поздравил работников «Мотовилихинских заводов» с Днем оружейника, выразив надежду, что тяжелые времена для предприятия миновали.