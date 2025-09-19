Небензя рассказал анекдот о делегате из Австралии в ООН

Австралийский делегат в ООН однажды попал в комичную ситуацию: во время обсуждения внесённой резолюции он «завернул» её, подумав, что документ предложен Россией. Когда дипломату подсказали, что за резолюцией стоят США, он быстро изменил своё мнение и даже назвал его «неплохим».

Такой анекдот из своей практики рассказал российский постпред при ООН Василий Небензя.

«На одно мероприятие по обсуждению резолюции пришёл австралийский делегат и на внесённое предложение сказал: «Мы это не можем пропустить, это предложение нам не подходит. Тем более выдвинуто Россией». Ему сказали: «Это американцы выдвинули это предложение». Он сказал: «Вы знаете, я думаю, что предложение неплохое — надо принять», — сказал он в интервью для программы «Америка с Валентином Богдановым» на телеканале «Россия 24».

Видео публикует постоянное представительство России при ООН.

Российский дипломат также высказался о новой главе Генассамблеи ООН Анналене Бербок, которая запомнилась «воинственными, циничными, подчас оскорбительными» высказываниями.

Он, в частности, напомнил о её фразе про «разворот на 360 градусов».