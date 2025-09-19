Постпред РФ при ООН Небензя вспомнил нелепые высказывания Бербок

Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил о неуклюжих и оскорбительных высказываниях новой главы Генассамблеи ООН Анналены Бербок, когда она занимала пост министра иностранных дел Германии.

Дипломат подчеркнул, что пока лично с ней не знаком, но встреча неизбежна.

«Она уже прославилась своими неуклюжими заявлениями, воинственными и подчас оскорбительными. Например, известна фраза про «разворот на 360 градусов» и заявление о том, что страны-члены с трибуны Генассамблеи ООН больше трех минут говорить не должны», – рассказал Небензя в эфире «России 24».

80-я сессия Генассамблеи ООН началась 9 сентября. С 23 по 27 сентября, а также 29 сентября пройдут общеполитические дебаты с участием 195 делегаций. Россию на них представит глава МИД Сергей Лавров, его выступление запланировано на 27 сентября.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в США заявили о победе Путина в третьей мировой войне.