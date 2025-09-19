Небензя: Британия, ФРГ и Франция хронически нарушали СВПД и резолюцию СБ ООН
Великобритания, Франция и Германия хронически нарушали свои обязательства по СВПД по иранской ядерной программе и резолюцию СБ ООН.
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Нарушения же Великобританией, Францией и Германией их обязательств по резолюции 2231 и СВПД уже давно приобрели хронический характер», — сказал он в выступлении после голосования в Совбезе всемирной организации.
Ранее МИД России призвал евротройку пересмотреть решение по санкциям против Ирана.