Небензя: Британия, ФРГ и Франция хронически нарушали СВПД и резолюцию СБ ООН

Великобритания, Франция и Германия хронически нарушали свои обязательства по СВПД по иранской ядерной программе и резолюцию СБ ООН.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Нарушения же Великобританией, Францией и Германией их обязательств по резолюции 2231 и СВПД уже давно приобрели хронический характер», — сказал он в выступлении после голосования в Совбезе всемирной организации.

Ранее МИД России призвал евротройку пересмотреть решение по санкциям против Ирана.