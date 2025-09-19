Президент Молдавии Майя Санду стремится «ампутировать» историческую память народа, празднуя 9 мая День Европы. Об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Ранее глава молдавского комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что в школы Молдавии были направлены дневники, где указано, что 9 мая в республике отмечается только День Европы, а не День Победы в Великой Отечественной войне. При этом в комитете отмечали, что полиция в республике «неохотно реагирует на людей, которые публично демонстрируют нацистскую символику, и не защищает памятники героям Великой Отечественной войны».

По мнению депутата Госдумы Алены Аршиновов, правительство Молдавии под руководством Майи Санду настойчиво празднует 9 мая только как День Европы и отказываются от статуса победителя во Второй мировой войне.

«Санду пытается ампутировать историческую память Молдавии. (…) Поставила себя в ряд со странами Европы-союзниками фашистской Германии, которые, проиграв в войне, не могут праздновать этот день с победителями, а празднуют лишь их милость, давших Европе новую жизнь и сохранившую им независимость», - уверена парламентарий.

По ее словам, «большую глупость трудно представить», так как Молдавия должна быть и будет в числе победителей во Второй мировой. Также Аршинова выразила надежду, что жителям Молдавии во время предстоящих парламентских выборов в республике удастся исправить то, что «наворотили» нынешние власти.