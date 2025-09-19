Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал ситуацию с беспилотниками в Польше попыткой «подставить Россию» и предупредил о новых «пакостях». Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Польские власти сообщали, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты, обошлось без пострадавших.

Туск назвал случившееся «масштабной провокацией». Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Колесник заявил, что ситуация с «пенопластовыми беспилотниками» показала разделение общества на Западе. По словам депутата, этот инцидент завершился тем, что некоторые поляки решили покинуть страну, а среди других выросли пророссийские настроения.

«Обмануть мир и обвинить во всем Россию не получилось», - подчеркнул Колесник.

Он добавил, что ЕС продолжит свои «пакости и колкости» в отношении России. Рядовые поляки, по мнению депутата, нормально относятся к России.