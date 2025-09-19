Официальный представитель МИД раскритиковала The Washington Post за публикацию, в которой Россия обвиняется в использовании убийства Чарли Кирка в пропагандистских целях.

Захарова в Telegram-канале обратила внимание на двойные стандарты американского издания The Washington Post.

Она прокомментировала публикацию газеты, в которой Россию обвинили в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях.

Дипломат заявила: «Хочется спросить у этого издания, оно публиковало аналогичный материал о том, как США при администрации Байдена «использовали смерть Джорджа Флойда в пропагандистских целях?».

Обвиняемый в убийстве Кирка раскрыл мотив преступления

Напомним, 31-летний политический активист Чарли Кирк умер после огнестрельного ранения во время выступления в Университете долины Юта в Ореме 10 сентября.

В его убийстве обвинили 22-летнего Тайлера Робинсона.

Шоу известного американского телеведущего Джимми Киммела Jimmy Kimmel Live приостановили после высказываний Киммела о смерти Кирка.