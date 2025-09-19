В России высказались о возможности встречи Путина и Зеленского до конца года

Возможная встреча президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского должна быть тщательно подготовлена, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о возможности проведения переговоров на высшем уровне до конца 2025 года.

«Такие важные встречи на президентском уровне надо тщательнейшим образом готовить. С бухты-барахты проводить их просто несерьезно. Потому что ни к чему они даже теоретически привести не смогут», — заявил Карасин.

Также сенатор отметил, что скоро в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня ООН.

«Там соберутся все делегации. Контакты будут довольно оживленными и многочисленными. Поэтому будем надеяться на то, что здравый смысл возобладает и те позиции, которые говорил наш президент больше года назад, будут учтены киевским режимом. Международное сообщество стало более объективным в том, чтобы разобраться во всех хитросплетениях. Будем работать над этим», — заключил политик.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой в гуманитарной сфере. Он также отметил, что только президент США Дональд Трамп способен завершить конфликт на Украине.