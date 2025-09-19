Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил российский постоянный представитель при всемирной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Детали встречи я пока приоткрыть не могу, потому что их пока нет. Понятно, что они [Лавров и Рубио] обсудят весь комплекс проблем, как двусторонних, так и многосторонних. Повестки как таковой пока нет, но встреча планируется», — отметил дипломат.

10 июля Лавров и Рубио встречались на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, главной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

21 августа российский лидер Владимир Путин назначил Сергея Лаврова главой делегации России для участия в работе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В состав делегации также войдут замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.