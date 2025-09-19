Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что газета The Washington Post ничего не публиковала о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена использовала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в пропагандистских целях.

В своем Telegram-канале она обратила внимание на публикацию издания, в котором оно обвинило Россию в якобы использовании убийства американского активиста Чарли Кирка в пропагандистских целях.