Слюсарь отправил в отставку правительство Ростовской области

Юрий Слюсарь, вступивший в должность губернатора Ростовской области, отправил правительство региона в отставку, передает ТАСС. Решение было объявлено после церемонии инаугурации, которая прошла в конгрессно-выставочном центре «Донэкспоцентр».

«Для следующего этапа развития региона я приступаю к формированию обновленной команды. Работа команды должна основываться на принципах преемственности власти, профессионализма, открытости, честности. А главным мотивом команды станет забота о жителях», – заявил Слюсарь.

Он подчеркнул, что приоритетами нового правительства станут поддержка семей с детьми, а также семей участников специальной военной операции. Кроме того, внимание будет уделено вопросам порядка в транспортной и дорожной сферах, а также ЖКХ.

Юрий Слюсарь официально принес присягу и подписал указ о вступлении в должность губернатора Ростовской области. Знак губернатора ему вручил председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Слюсарь победил на выборах главы Ростовской области, набрав 81,25% голосов после обработки 100% протоколов.