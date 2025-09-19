Памфилова: Все региональные избиркомы закончили подсчет голосов

Комиссии в регионах завершают подведение окончательных итогов Единого дня голосования, рассказала глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК в пятницу. На региональных выборах результаты уже подведены, на муниципальных - процесс еще продолжается.

"Нашими комиссиями подведены итоги выборов высших должностных лиц во всех 20 субъектах Федерации, где они проводились, и депутатов законодательных органов во всех 11 субъектах", - рассказала глава ЦИК.

При подведении итогов в избирательные комиссии поступило всего шесть особых мнений членов комиссии с правом решающего голоса - четыре на губернаторских выборах и два на парламентских. Все - от КПРФ, уточнила Памфилова.

Подведение результатов выборов депутатов представительных органов административных центров регионов завершается - сегодня запланировано заседание избиркома в Костроме, остальные 24 столицы регионов уже закончили подсчет и приняли соответствующие постановления.

Глава ЦИК поблагодарила коллег за слаженную и профессиональную работу в единый день голосования.

"Сейчас прошу всех поработать над ошибками, чтобы мы могли эффективно планировать дальнейшую работу", - сказала она.

Напомним: в Единый день голосования 12-14 сентября в 81 регионе прошло около пяти тысяч избирательных кампаний. По итогам будет замещено порядка 46 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.