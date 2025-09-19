Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

Россия даст Европе жесткий ответ на попытку взыскать «компенсацию» по Украине. Эти действия против Евросоюза анонсировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Так российский политик отреагировал на намерение Совета Европы создать структуру для взимания репараций в пользу Киева. Эту инициативу Медведев назвал «психоделической».

«Наша жесткая реакция на это не заставит себя ждать. Запредельная глупость авторов этого проекта не освободит их от ответственности и возмездия», — пообещал он.

Медведев пригрозил «уродцам из Брюсселя» ответом на конфискацию активов РФ

Медведев уже высказывался о планах Европы изымать российское имущество — он заявлял, что Москва будет преследовать «евродегенератов» до скончания века. Политик подчеркивал, что для этого будут использованы все возможные национальные и международные суды.