Медведев назвал параллельным миром желание Европы получить компенсации от России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил возникшую в Совете Европы идею конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины. По его словам, речь идет о попытках рождения под "зонтиком" комитета министров СЕ очередного антироссийского квазисудебного органа, нацеленного на взыскание компенсаций за некие "последствия агрессии против Киева".

В Европе, написал Медведев в MAX, до сих пор думают, что рано или поздно Москва будет вынуждена покаяться, принять ответственность и взять на себя все траты, если захочет вернуться в европейскую семью.

"Они, получается, до сих пор верят, что Россия капитулирует перед коллективным Западом", - предположил политик.