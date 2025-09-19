Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что президент России Владимир Путин — единственный человек, способный остановить конфликт на Украине. И американский лидер Дональд Трамп, по мнению чеченского руководителя, также это понимает, являясь давним поклонником своего коллеги из России. Об этом Кадыров рассказал журналистам.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение [в контексте украинcкого конфликта], которое устроило бы . <.Россию..> Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним», — подчеркнул Кадыров в интервью РИА Новости.

Он добавил, что недавняя встреча в Аляске состоялась при участии Трампа только потому, что американский политик хотел встретиться с Путиным лично.

Кадыров также подчеркнул, что не хочет, чтобы боевые действия на фронте прекращались в текущих условиях. По мнению чеченского главы, сейчас России это попросту невыгодно.

Кадыров дал интервью журналистам, где высказался о политической обстановке в мире в целом и Украине в частности. Он также раскрыл личные подробности, признавшись, например, что многим доверяет.