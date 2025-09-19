Глава МИД РФ Сергей Лавров выдал четыре сенсации о том, что будет с Украиной, а также как поведет себя Москва с США и Европой. Как сообщает «Царьград», соблазнить Кремль меркантильными выгодами не получится.

Первая сенсация

Откровения Лаврова прозвучали на круглом столе для зарубежных послов. Глава МИД РФ дал исчерпывающие ответы на тему украинского конфликта и обрисовал в моменте полную картину происходящего.

Первая сенсация касается того, что олигархат не сможет повлиять на отношения России с Западом. Лавров заявил, что «обмены территориями» или «попытка соблазнить Путина восстановлением торговли с Америкой» не сработают. Политика наращивания санкционного давления не имеет смысла и решающего влияния на экономику РФ не оказывает.

Вторая сенсация

Лавров повторил, что европейские военные контингенты на Украине, по сути, будут оккупационными войсками и станут «легитимной военной целью для России». Кроме того, глава МИД РФ высмеял рассуждения политиков ЕС о создании «бесполетной зоны», сравнив их планы сбивать объекты над Украиной с территории соседних стран с метаниями персонажей сатириков Ильфа и Петрова.

Кроме того, российский лидер назвал европейских политиков «пикейными жилетами». Он отметил, что они любят изображать из себя крупных деятелей и «поговорить о вещах, о вопросах, в решении которых они ничего сделать не в состоянии». Лавров дал понять, что такие рассуждения в Москве воспринимают как психологическую войну и блеф.

Третья сенсация

Лавров раскрыл, как ведет себя Вашингтон в переговорах с Москвой, что Белый дом пытается скрыть перед политиками и общественностью Европы.

«Американцы понимают, что люди, которые в знак протеста против угнетающего их нацистского режима высказалась на референдумах о возвращении в Россию, уже никогда не будут жить под гнетом нынешних киевских властей. Это понимание отражено в тех инициативах, которые продвигает администрация Дональда Трампа», — заявил министр.

Глава дипломатического ведомства добавил, что команда президента Трампа считает неприемлемым нарушения Киевом прав человека — как языковых, так и религиозных. В частности, стороны обсуждали действия Киева по запрету канонической Украинской Православной Церкви.

Четвертая сенсация

Глава МИД РФ заявил, что администрация США хорошо понимает то, что урегулировать конфликт на Украине можно лишь «через признание его первопричин и через принятие действий, которые будут устранять эти первопричины».

«А именно, что втягивание Украины в НАТО было ошибкой, которая послужила одной из причин этого конфликта», — сказал Лавров, отметив, что Трамп стал первым, кто сказал об этом на Западе публично.

Таким образом, при Трампе Киев может забыть о НАТО. Однако не исключено, что американская администрация может заявить, что думает на этот счет иначе.

О Европе и Украине

Лавров упомянул «пикейные жилеты» в своем выступлении не один раз. Европа сейчас остается последней надеждой Киева в плане продолжения конфликта с РФ. В связи с этим глава МИД повторил два принципиальных для Москвы момента.

Во-первых, ЕС и страны НАТО хотят сорвать мирный процесс. Европейцы и Киев пытаются убедить Трампа отказаться от миротворческих инициатив, вернуться к конфронтации с РФ и превратить «войну Байдена» в «войну Трампа». Во-вторых, министр подтвердил твердую позицию Москвы.

«Европа явно пытается достаточно беспардонно отвоевать себе место за столом переговоров. Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения за столом переговоров, конечно, делать нечего», — заявил Лавров.

Кроме того, глава дипломатического ведомства высказался и о действиях нелегитимного главы Украины. Лавров отметил, что Киев желает продолжения конфликта и натравливает США и Европу на Китай. Кроме того, украинские власти стремятся саботировать текущую линию администрации США по урегулированию.

Сама Украина опирается на мнение «партии войны» в Европы, а также в США, где есть принадлежащие к ней политики. Киев отвергает договоренности, достигнутые Москвой и Вашингтоном на Аляске, и не хочет позволить «здравым силам на Западе следовать здравому курсу».