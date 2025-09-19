В России заявили об отдалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

США дистанцируются от конфликта на Украине — на это указывает новый механизм поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, его цитирует РИА Новости.

© Лента.ру

«Трамп неоднократно заявлял, что это не его военный конфликт. Конечно, совсем бросить Украину он позволить себе не может, но пробует зарабатывать на этом конфликте и держаться от него максимально на дистанции. Для Украины это означает дополнительные осложнения», — сказал Константинов.

По его словам, за счет нового механизма поставок оружия формируется иной механизм финансирования конфликта и его существования — непрямой.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Украине, профинансированный союзниками США по НАТО. Соответствующее решение было принято после консультаций между Белым домом и руководством НАТО.