Кадыров объяснил, почему называет себя «пехотинцем Путина»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в интервью РИА Новости, что является помощником и верным соратником президента России Владимира Путина во всех направлениях.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, по какой причине глава Чечни называет себя «пехотинцем Путина».

«Во всех смыслах! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!» — заявил Кадыров.

Путин, комментируя выражение главы Чечни, добавил, что при наличии большего количества таких «пехотинцев», он был бы рад, поскольку один такой человек много стоит.

До этого Кадыров ответил на вопрос, допускали ли ошибки его предшественники на политическом посту и что бы он изменил с момента, когда возглавил регион. По его словам, он бы не стал ничего менять, потому что в начале 2000-х годов были другие возможности, и тогда были приняты единственно правильные решения.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Он дольше всех в России занимает пост руководителя субъекта страны.