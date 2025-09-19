Чепа: РФ и США могут сотрудничать по многим вопросам после конфликта на Украине

Перед Россией и США после урегулирования конфликта на Украине лежит целый ряд вопросов, по которым страны могут сотрудничать. Об этом "Ленте.ру" заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Важен вопрос скорейшего мирного соглашения по Украине, мы знаем, как этого желают у нас в стране… Есть и другие вопросы, которые не менее важные — это вопрос разоружения, вопросы космоса, вопросы, связанные с ядерными отходами, экология", - подчеркнул он.

По словам Чепы, речь также идет об экономическом взаимодействии двух государств. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявлял о том, что США понимают, что Украину надо не натравливать на Россию, а заниматься устранением первопричин кризиса.

Как отметил Лавров, Россия благодарна странам, которые входят в ССАГПЗ, "за взвешенную позицию" по украинскому кризису, а также за помощь в решении гуманитарных вопросов.