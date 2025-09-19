В России предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду зацепинга

В России необходимо ввести жесточайшую уголовную ответственность за пропаганду зацепинга, заявил первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Своим предложением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Наша главная задача — оградить тех, кто еще не втянут в эту историю. Нужно вести жесточайшую уголовную ответственность за пропаганду зацеперства. То есть все паблики, которые ведутся с пропагандой этого образа жизни, посты должны удаляться, а их администраторы — привлекаться к ответственности», — заявил Милонов.

Зацеперство должно быть приравнено к виду психического расстройства. Потому что это по своей природе схоже с суицидом. Здесь, конечно, нужно этих людей лечить их в психиатрических больницах. Если же нет признаков психиатрии, надо посмотреть родителей, чем они занимаются Виталий Милонов первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

В мае в Подмосковье правоохранители задержали 19-летнего местного жителя, который обучал девочек-подростков зацеперству и таким образом спровоцировал трагедию. Об этом «Ленте.ру» тогда сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).