Стало известно о возможной отмене патентов для мигрантов в РФ

Президент России Владимир Путин дал поручение проанализировать возможность упразднения действующей на территории РФ патентной системы для трудовых мигрантов. Соответствующая информация была распространена в четверг, 18 сентября, агентством «ТАСС».

Данная проблематика поднималась в рамках диалога главы государства с лидерами думских фракций.

Отмена патентной системы для иностранных работников – это вопрос, требующий глубокого осмысления. Данный механизм получил широкое распространение. Я не исключаю никаких вариантов.

Прошу вас совместно с коллегами провести всесторонний анализ, цитирует СМИ слова Путина.

Несколькими минутами ранее президент акцентировал внимание на том, что миграционная политика представляет собой крайне чувствительную сферу для граждан России, и органам власти нельзя оставлять без внимания накопившиеся в этой области сложности. Он дополнил, что достижение прогресса в данных вопросах немыслимо без систематического контроля и пристального к ним интереса.

Отметим, что аналогичная законодательная инициатива уже вносилась в Государственную думу в ноябре 2023 года, однако тогда она не преодолела даже стадию первого чтения.

18 сентября 2025 года в подмосковной резиденции Ново-Огарево состоялась беседа Путина с руководителями парламентских фракций. Участие в мероприятии также приняли первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин.