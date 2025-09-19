Путин назвал участников СВО сменой нынешнего руководства России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководящие должности в стране должны занимать граждане, которые ничего не боятся в служении Родине и готовы рисковать ради неё жизнью. По его словам, такие люди, как участники СВО, внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти. Именно они — смена нынешнего руководства.

Он отметил, что в ряды чиновников и законодателей сегодня часто «вливаются» как раз участники боевых действий. Глава государства выразил уверенность в том, что они «внесут свой позитивный вклад в работу политических партий и на местах, и в центре, в Государственной думе, в федеральных органах власти».

«Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине и пошли на то, чтобы рисковать своим здоровьем, жизнью рисковать. И таких людей нужно выдвигать на руководящие посты. Это будет наша смена. Вот об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете именно таких людей», — заключил президент.

1 марта 2024 года по поручению Владимира Путина была запущена программа развития для участников СВО «Время героев». Инициатива реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти и госкомпаниях.

На сегодняшний день около 27 участников первого потока федеральной программы уже получили новые назначения на ответственные должности. В их числе — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения Первых» Герой России Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев, замгубернатора Калужской области Александр Шляпников, а сама глава «Времени героев» Мария Костюк между тем заняла пост врио губернатора Еврейской автономной области.

В июне на встрече с участниками программы «Время героев» Путин заявил, что настоящее и будущее России должны быть связаны именно с такими людьми, как герои СВО.

«Люди, которые сознательно сделали выбор служения Отечеству и через это добиваются своего личного успеха, эти люди и должны по мере своих амбиций и по мере своей подготовки и желания, способностей постепенно в разных сферах, в разных направлениях деятельности занимать определённые позиции и с этих позиций реализовывать свои в самом лучшем смысле этого слова государственные и личные амбиции», — считает президент.

14 сентября по всей России прошёл единый день голосования. По данным ЦИК, в выборах разного уровня приняли участие 1 616 участников СВО. Из них 951 человека выдвинула «Единая Россия». По итогам выборов первый заместитель председателя Совфеда Владимир Якушев сообщил, что победу одержали более 837 кандидатов — участников СВО, выдвинутых фракцией.