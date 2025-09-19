Кадыров ответил на слухи о его болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров делает отжимания, когда недоброжелатели в очередной раз распространяют недостоверные сведения о его здоровье.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я всегда, когда мне говорят, что со здоровьем не все в порядке, делаю сразу 50 отжиманий", - сообщил он.

В декабре 2022 года глава Чечни отжался 35 раз в телестудии, напоминает агентство.

Слухи о якобы серьезных проблемах со здоровьем Кадырова ранее неоднократно появлялись в информационном поле.

В мае этого года глава Чечни в ответ на сплетни опубликовал видео с размышлениями о болезни, жизни и смерти.

В нем он обратился к "сплетникам", которые прячутся, "словно мыши, за границей". Закадровый голос отмечает, что это и есть сущность подобных сплетников.

"Не тратьте жизнь на пустое - наполняйте ее добром, искренностью и благодарностью", - гласит текст в ролике.