Российский посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил газете «Известия» о том, что Дания, по его мнению, использует остров Борнхольм для создания рисков безопасности для России, включая Калининградскую область.

«Такая враждебная активность Дании, конечно, не остается незамеченной нашей страной», – отметил Барбин.

По его словам, недавнее решение Дании о размещении на острове воинских частей численностью до полка на постоянной основе, а также передвижного берегового противокорабельного комплекса, вызывает обеспокоенность. Барбин полагает, что наращивание военной мощи на Борнхольме осуществляется под надуманным предлогом.

Напоминаем, ранее Токаев заявил, что риск ядерного конфликта достиг максимума за десять лет. Он считает, что конфронтация нарастает, в то время как продуктивные предложения и усилия по деэскалации уходят на второй план. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова