Захарова назвала гарантией безопасности Украины безъядерный и внеблоковый статус

Истинной гарантией безопасности для украинской стороны станет согласие на безъядерный и внеблоковый статус.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», — подчеркнула она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине, если законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены.