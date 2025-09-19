Захарова назвала гарантией безопасности Украины безъядерный и внеблоковый статус
Истинной гарантией безопасности для украинской стороны станет согласие на безъядерный и внеблоковый статус.
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус», — подчеркнула она.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова искать компромиссы по урегулированию на Украине, если законные интересы Москвы в сфере безопасности будут обеспечены.