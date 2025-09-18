Небензя: удар по Дохе обесценил утверждения о готовности Израиля к дипломатии

Удар Израиля по катарской столице обесценил утверждения о готовности еврейского государства к дипломатии и сделкам. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после голосования по проекту резолюции с требованием немедленного прекращения огня в Газе, в ходе которого Вашингтон вновь наложил вето.

"СБ ООН так и будет оставаться свидетелем катастрофы, парализованный не какими-то своими структурными проблемами, а по воле, точнее из-за ее отсутствия, одной-единственной делегацией. Призываем наших американских коллег осознать, что декларируемая ими «тихая дипломатия на земле», как они говорят, подрывается не здравыми голосами мирового сообщества, в том числе и в этих стенах, а конкретными действиями израильского союзника, что наглядно подтвердило агрессивная вылазка Западного Иерусалима против суверенного Катара, как одного из основных посредников в переговорном процессе. Это был удар, по сути, по самой идее достижения договоренностей, он обесценил любые утверждения о том, что Израиль готов к дипломатии и сделкам", - подчеркнул он.