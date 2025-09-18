Россия обжаловала решение по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Россия обжаловала в Международном Суде ООН решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского «Боинга». Об этом российском МИД.

«18 сентября Российская Федерация (...) оспорила в Международном Суде ООН безосновательное решение Совета ИКАО о якобы причастности России к гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что решение ИКАО было принято исключительно по политическим мотивам и с опорой на подтасованные «факты», предоставленные заинтересованными сторонами — Нидерландами и Украиной.