Путин назвал две главные задачи для России

Президент России Владимир Путин назвал победу в специальной военной операции (СВО) и улучшение демографии главными задачами для России. Об этом он заявил в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы, трансляция которой велась в Telegram-канале Кремля.

Общаясь с парламентариями, глава государства подчеркнул, что при принятии любого решения нужно руководствоваться тем, как оно отразится на жизни семей с детьми.

«К чему это приведет? Потому что от этого зависит решение ключевой задачи. Кроме победы в рамках СВО. Ключевая задача — это демографическая», — сказал он.

О том, что демография является приоритетной национальной задачей, Путин также говорил 11 сентября. Тогда от отметил, что в России нужно продвигать ценности большой многодетной семьи и повышение качества жизни граждан..