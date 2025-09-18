Путин раскрыл численность российских войск на линии соприкосновения

На линии боевого соприкосновения в зоне СВО находятся свыше 700 тысяч бойцов ВС РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Ранее стартовала встреча главы РФ с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Основными темами беседы стали задачи, стоящие перед нижней палатой парламента, отечественное авиастроение, экономика и социальные вопросы.

«На линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находятся», — сказал Путина на встрече с лидерами фракций ГД.

Также президент поддержал идею о том, чтобы руководящие должности в стране занимали ветераны СВО. По его мнению, они внесут позитивный вклад в работу политических партий и органов власти. Путин убежден, что управлять страной должны люди, которые ничего не боятся и готовы рискнуть жизнью, работая на благо Родины.