Захарова высказалась о запрете на въезд для граждан ЕС

Россия не планирует закрывать границы для граждан стран-членов Евросоюза или ограничивать им въезд, рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, лидеры западных стран в последние недели обсуждают меры по ужесточению визового режима для россиян.

«Со своей стороны закрывать границы для европейских граждан или ограничивать их въезд какими бы то ни было мерами, политическими или иными, не планируем», — разъяснила Захарова.

По ее мнению, планы Брюсселя по ограничению выдачи виз россиянам являются элементом гибридной войны, а разговоры о них на политических площадках ЕС — это проявление лицемерия и двойных стандартов.

Ранее Захарова сообщила, что российские дипломаты помогли выехать из сектора Газа 70 россиянам. Среди них, уточнила она, 25 несовершеннолетних и 11 женщин.