Путин призвал деполитизировать вклад Сталина в Победу

Президент России Владимир Путин призвал деполитизировать вклад Иосифа Сталина в Победу в Великой Отечественной войне.

«Всё, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что было бы несправедливо забывать роль, которую сыграл Сталин в победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее правнук Сталина заявил, что не хочет захоронения прадеда на родовом кладбище.

В прошлом году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым 30% российских граждан поддерживают идею о захоронении Ленина.