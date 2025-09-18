Зюганов попросил Путина переименовать Волгоград

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту России Владимиру Путину переименовать Волгоград в Сталинград.

«️Вернем Сталинграду его имя. Давайте проведем исследование, 8 из 10 наверняка поддержат это решение», – заявил Зюганов.

В данный момент председатели парламентских партий проводят встречу с президентом России Владимиром Путиным. В рамках разговора с главой государства, Зюганов предложил вернуть Волгограду название Сталинград.

