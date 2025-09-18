Лавров непарламентским выражением описал реваншизм в Финляндии

Реваншизм набирает силу в европейских странах, и особенно мощно аналогичный процесс идет в Финляндии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, Москву тревожит тенденция нарастания реваншистских настроений в Европе, в том числе в Германии и Финляндии.

Министр отметил, что был поражен скоростью, с которой "слетел нейтральный лак" с финского руководства.

"Финский реваншизм просто прет наружу, извините за не очень парламентское выражение", - добавил Лавров.

Лавров раскрыл намерения Трампа в отношении России

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также отмечал, что Финляндия проводит курс на подготовку к новой войне с Россией и начала пренебрегать подписанными после Второй мировой войны договоренностями.

Зампред Совбеза дал совет финскому истеблишменту не забывать, что противостояние с Россией может привести к краху их государственности уже навсегда.