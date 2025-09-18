Лавров рассказал о ропоте в Европе

Европейские потребители столкнулись с жуткими ценами на энергоносители из-за отказа от российских углеводородов, население начинает роптать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

© OMER MESSINGER/EPA/TACC

"Цены жуткие, если просто посмотреть котировки нефти и газа, которые они получают вместо российских углеводородов. И население немножко, даже не немножко уже начинает роптать", - сказал министр в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

По словам Лаврова, европейцы подрубили "все сучья, на которых сидели с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, благополучия, которое основывалось на дешевых надежных поставках энергоносителей".