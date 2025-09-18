Лавров высказался о диалоге президентов России и США

Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам.

Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что американская сторона также заинтересована в поддержании диалога.

Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. Он добавил, что у действующих американских властей «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы», поэтому налаживание двухсторонних связей может стать непростым.