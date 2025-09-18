Лавров назвал причину разочарования Трампа

Разочарованность президента США Дональда Трампа в темпах урегулирования конфликта на Украине объясняется его предпочтением к «быстрым решениям».

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Частично это объясняется тем, что ему хочется быстрых решений», — сказал дипломат.

При этом глава МИД России оценил нацеленность американского лидера на результат.

«Он никогда не юлит, не скрывает свои мысли. У него нацеленность на результат. То, что он называет "сделками" в самом широком смысле слова. В том числе взаимовыгодные проекты в экономике, в космосе, в освоении природных ресурсов, в современных технологиях», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла детали участия Лаврова в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. «Рабочий график будет по традиции более чем насыщенным. Его центральным элементом станет выступление с трибуны Генассамблеи», — сказала дипломат.