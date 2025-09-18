В обезлюживании Финляндии виновато правительство этой страны, Хельсинки пошел на поводу у Запада и теперь пожинает плоды своей политики. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с NEWS.ru.

Он напомнил, что большое количество российских туристов посещали Финляндию, приобретали там недвижимость и тратили деньги. То же самое делали и финны в России, сказал депутат. Сейчас число туристов сократилось, и в этом виновато правительство Финляндии, которое «пошло по науськиванию западных стран».

«Финляндия вступила в НАТО. Сейчас количество туристов, особенно посещающие юго-восточную часть Финляндии, резко сократилось, и финны не находят работы и покидают эти места. Страна испытывает все последствия своей ущербной политики. Сегодня мы наблюдаем, что финская власть испытывает давление от своего народа», — сказал Чепа.

До этого постоянный член Совета безопасности, специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Финляндия пострадала от разрыва связей с Россией. Наибольшие трудности, по его словам, испытывают жители юго-восточной части страны, поскольку там началось «обезлюживание» из-за отсутствия российских туристов.