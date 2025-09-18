Захарова раскрыла, что станет настоящей гарантией безопасности Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для журналистов прокомментировала вопрос о гарантиях безопасности для Украины.

Она дала понять, что членство в ЕС или НАТО, а также укрепление украинской армии, о чем часто говорят в Киеве и Брюсселе, не являются настоящими гарантиями.

"Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины", - сказала Захарова, обращаясь к аудитории.

По ее словам, как передает РИА "Новости", это должно быть возвращение к основополагающим документам, которые принимались при оформлении независимости и суверенитета Украины.

"Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - напомнила Захарова.

