МИД: Зеленский угрозами ударить по Усть-Лугу признается в планировании терактов

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский угрозами нанести новые удары по порту Усть-Луга в Ленинградской области признается в участии в планировании терактов в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Захарова обвинила Зеленского в планировании терактов
Зеленский ранее заявлял, что Вооруженные силы Украины готовятся нанести новые удары по «логистическим точкам выхода на мировой рынок».

«Ведь это же ни что иное, как признание главаря киевской хунты в том, что он лично, непосредственно участвует в планировании и отдает приказы боевикам об осуществлении террористических нападений на мирных граждан и объекты гражданской инфраструктуры России», — сказала российский дипломат.

В ночь на 24 августа над Усть-Лугой было сбито 10 украинских беспилотников. Упавшие обломки вызвали пожар на терминале «НОВАТЭК», его удалось ликвидировать за пять часов. Генерал-майор авиации Сергей Липовой тогда заявил, что украинская армия использует Прибалтику как плацдарм для атак на Россию, а порт Усть-Луга, вероятно, был атакован с прибалтийских стран.

Глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что атаки беспилотников ВСУ на порт в Усть-Луге могут привести к серьезным экологическим проблемам для Финского залива и Балтийского.