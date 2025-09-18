Александр Гуцан: что известно о кандидате на пост генпрокурора

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генпрокурора РФ Александра Гуцана. «Известия» собрали основные факты о карьере Гуцана.

Александр Гуцан родился в 1960 году в Ленинградской области. В 16 лет он стал учеником слесаря-инструментальщика на Ленинградском электротехническом заводе.

С 1978-го по 1981 год Гуцан служил в армии. В 1987-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова.

Получив диплом, Гуцан начал работать в прокуратуре Ленинграда. По данным «Известий», его карьера началась в отделе по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах.

В 1989 году Гуцан стал помощником прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. Позже работал в отделе по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.

С 2000 года Гуцан был помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям, затем - замглавы Федеральной службы судебных приставов, после был назначен заместителем генпрокурора России. С 2018 года Гуцан занимает пост полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее Игорь Краснов, занимавший должность генпрокурора России, был рекомендован высшей квалификационной коллегией судей на пост председателя Верховного суда. Представление Путина о назначении Гуцана генпрокурором поступило сенаторам 18 сентября. Комитеты Совета Федерации 23 сентября проведут предварительное обсуждение кандидатуры Гуцана.