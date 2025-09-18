В МИД России сделали заявление о преступлениях ВСУ

Власти Киева гордятся преступлениями, совершаемыми Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает корреспондент «Лента.ру».

«Посмотрите в своих сводках, новостях, заявлениях и интервью киевский режим этим гордится», — сказала она.

Дипломат отметила, что за минувшую неделю от обстрелов пострадали 115 мирных жителей. По ее словам, по гражданским целям выпущено более 3700 боеприпасов.