Глава крымского парламента назвал Пугачеву предателем России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что считает поведение певицы Аллы Пугачёвой предательством России.

Об этом он заявил РИА Новости.

«У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и её творчество не существуют, не могу слушать её песни. В чистом виде её поведение — это предательство», — отметил Владимир Константинов.

По его словам, печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего.

Ранее сообщалось, что певице Алле Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии за слова о Джохаре Дудаеве.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала интервью Пугачёвой «базаром лицемерия».