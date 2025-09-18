Песков высказался о сроках послания президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока конкретные сроки послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не определены.

«По посланию пока дата не определена», — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил во время беседы с журналистами, что, как только дата будет выбрана, Кремль проинформирует об этом.

В июле Песков также говорил об отсутствии сроков послания президента Федеральному собранию.