Победить президента Украины Владимира Зеленского должна не Россия, а украинский народ, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В разговоре с «Лентой.ру» сенатор ответил на два плана украинского лидера по завершению конфликта.

«Я уверен, что он завершить конфликт не хочет и не сможет. А вот насчет того, что найти 120 миллиардов долларов — как он собирается рассчитываться за эту помощь? Он думает, что Запад бесплатно выделяет ему деньги? Они умеют считать. Он свою страну загоняет в такую долговую яму, из которой она может просто не выбраться. Все это может привести к распаду государства в будущем», — высказался Джабаров.

По словам сенатора, европейские державы могут разделить территорию Украины между собой.

«Я думаю, что Зеленский вообще потерял реальную оценку событий. Его постоянное обращение к Трампу говорит о том, что он реально не понимает, как выбраться из этой ситуации. Я все-таки надеюсь, что победить Зеленского должен сам народ Украины. Чем раньше народ Украины это поймет и сместит его, тем больше шансов у этой страны остаться на политической карте Европы», — заключил он.

Ранее Зеленский раскрыл планы А и Б для Киева в конфликте с Россией. Украинский лидер отметил, что первый план — завершить войну. План Б — Украине необходимо около 120 миллиардов долларов для продолжения ведения боевых действий на следующий год.