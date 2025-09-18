Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру госсоветника Александра Гуцана на должность генпрокурора РФ.

Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил сенатор Андрей Клишас.

— Поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича, — написал Клишас в своем Telegram-канале.

Александр Гуцан — официальный полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. В период с 2005 по 2007 год занимал должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов, в 2007-м стал заместителем генпрокурора России.

Игорь Краснов, занимающий пост генерального прокурора РФ с 2020 года, подал заявление на должность председателя Верховного суда. Такое кадровое решение — редкий случай в современной России, когда высшее прокурорское лицо переходит на руководящую позицию в судебной системе. Эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович оценил это событие.