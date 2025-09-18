Владимиру Зеленскому следует попросить прощения у украинцев. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что россияне якобы будут просить прощения.

По его словам, для этого Зеленский должен встать на колени. Зеленскому нужно «вымаливать прощение за ту трагедию, которую он принес в дома простых людей», — отметил Рогов. Он указал, что решения украинского политического руководства искалечили судьбы миллионов жителей Украины.