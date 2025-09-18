Финляндия смогла сохранить независимость, а ее лидер Карл Густав Маннергейм избежал юридического преследования после Второй мировой войны благодаря доброму отношению лидера СССР Иосифа Сталина.

Об этом ТАСС заявил глава попечительского совета Российского военно-исторического общества, постоянный член Совета безопасности РФ Сергей Иванов.

«Финляндия сохранила независимость во многом благодаря доброму отношению к этой стране со стороны товарища Сталина. Он, мало кто об этом знает, приказал не преследовать юридически маршала Маннергейма», — отметил Иванов.

Он добавил, что Маннергейм служил в русской армии дольше, чем в финской, после чего «стал национальным героем Финляндии».

В 1887 году Маннергейм поступил в Николаевское кавалерийское училище в Санкт-Петербурге, служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах он был на службе при императорском дворе, участвовал в русско-японской войне, командовал частями действующей русской армии в Первую мировую войну.

После прихода к власти большевиков Маннергейм решил уехать в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году его назначили главнокомандующим финской армией. В 1941-1944 годах Маннергейм возглавлял армию Финляндии в войне против Советского Союза. Оставаясь главнокомандующим финскими ВС, в августе 1944 года он был избран президентом страны, Маннергейм заключил перемирие с СССР.