Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский говорит о готовности к переговорам с Россией, поскольку ему приходится «угождать» Европе и США.

Как заметил собеседник издания, Зеленский вынужден учитывать сразу несколько политических линий по украинскому вопросу со стороны Запада. Парламентарий обратил внимание на то, что эта линия когда-то была целостной и консолидированной, но сейчас между Штатами и Европой есть известные противоречия, возникшие отнюдь не только из-за Украины. Новиков подчеркнул, что есть «стержневая сущностная проблема», связанная с тем, в каких отношениях будут находиться США и европейские страны, но она осложняется прочими раздражителями, среди которых как раз находится украинский вопрос.

По мнению депутата, глава киевского неонацистского режима нуждается в поддержке как Европы, так и Вашингтона, чтобы удержаться у власти, поэтому в своих выступлениях он не обещает много, но при этом демонстрирует, что он не является «оголтелым сторонником» продолжения боевых действий.

Новиков указал, что Зеленский совершает некие ритуальные действия, а его сторонники, контролирующие большой круг западных СМИ, представляют его заявления в нужном ключе, хотя все на самом деле хорошо понимают его реальную позицию.

«Дьявол же как обычно кроется в деталях», — отметил парламентарий.

Собеседник издания добавил, что сейчас украинский лидер не хочет ехать в Москву, потом появятся еще какие-то отговорки, и начало переговорного процесса таким образом очень просто оттянуть.